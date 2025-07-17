Олександр Усик розповів, що зараз не думає про суперника, бо сконцентрований на тому, що має прилетіти його дружина Катерина.

Об’єднаний чемпіон суперважкого дивізіону зізнався, що з нетерпінням чекає на зустріч з дружиною, бо не бачив її три місяці. Але, за словами Олександра, він не все, що хоче, зможе зробити з Катериною.

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"Я взагалі не думаю зараз про свого суперника. Моя дружина приїде в Лондон на цей бій. Я її не бачив три місяці. Я хочу її обійняти й випити чаю Пуеру, але я не можу його пити, тому що не спатиму всю ніч, тому вип'ю газовану воду", – розповів Усик Ring Magazine.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться в суботу, 19 липня, в Лондоні на стадіоні Вемблі. У серпні 2023 року Усик у першому бою здобув дострокову перемогу в дев'ятому раунді технічним нокаутом.

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