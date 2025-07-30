Український боксер Олександр Усик вперше після реваншу проти Дюбуа приїхав в Україну.

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик повернувся в Україну після перемоги над Даніелем Дюбуа. Про це повідомив президент футбольного клубу ЮКСА Сергій Леснік в Instagram.

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"Сьогодні була можливість зустрітися з чемпіоном, подякувати йому за перемогу, потиснути руку та отримати фото на пам'ять. Пообіцяв собі відвідати його наступний бій.

Молимось і віримо, що так, як впав Дюбуа, так буде відправлений в нокаут і Путін нашим чемпіоном – ЗСУ", – підписав Леснік спільне фото з Усиком.

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