Усик повернувся в Україну і зустрівся з президентом футбольного клубу
16:30 - Читати іншою мовою
Український боксер Олександр Усик вперше після реваншу проти Дюбуа приїхав в Україну.
Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик повернувся в Україну після перемоги над Даніелем Дюбуа. Про це повідомив президент футбольного клубу ЮКСА Сергій Леснік в Instagram.
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"Сьогодні була можливість зустрітися з чемпіоном, подякувати йому за перемогу, потиснути руку та отримати фото на пам'ять. Пообіцяв собі відвідати його наступний бій.
Молимось і віримо, що так, як впав Дюбуа, так буде відправлений в нокаут і Путін нашим чемпіоном – ЗСУ", – підписав Леснік спільне фото з Усиком.
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