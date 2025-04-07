Усик потрапив у топ-10 найбагатших боксерів світу – в компанії жертва, легенди і блогер, який бив Тайсона
Видання GiveMeSport сформувало десятку найбільших багатіїв боксу. Серед гучних імен знайшлося місце й українцю.
Український важковаговик Олександр Усик потрапив до топ-10 найзаможніших боксерів світ, повідомляє GiveMeSport.
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38-річний володар чемпіонських поясів WBC, WBA, WBO та IBO посів у рейтингу шосту сходинку з достатком у 165 млн доларів. Одразу за ним розташувався Тайсон Ф'юрі, якого українець двічі нокаутував минулого року. В активі британця 146 мільйонів.
Першу сходинку в рейтингу з 400 млн доларів посідає Флойд Мейвезер. Друге місце за Джорджем Форманом (300 млн), а трійку замикає Сауль Альварес (250 млн).
Топ-10 найбагатших спортсменів в історії боксу:
1. Флойд Мейвезер-молодший (США) – 400 мільйонів доларів
2. Джордж Форман (США) – 300 млн
3. Сауль Альварес (Мексика) – 250 млн
4. Менні Пак'яо (Фліппіни) – 220 млн
5. Оскар Де Ла Хойя (США) – 200 млн
6. Олександр Усик (Україна) – 165 млн
7. Тайсон Ф'юрі (Англія) – 146 млн
8. Леннокс Льюїс (Англія) – 120 млн
9. Шугар Рей Леонард (США) – 120 млн
10. Джейк Пол – 100 млн
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