Український важковаговик Олександр Усик потрапив до топ-10 найзаможніших боксерів світ, повідомляє GiveMeSport.

Леннокс Льюїс вказав несподіване місце Усика в рейтингу найкращих супертяжів – кривдник Кличка не забув про себе

38-річний володар чемпіонських поясів WBC, WBA, WBO та IBO посів у рейтингу шосту сходинку з достатком у 165 млн доларів. Одразу за ним розташувався Тайсон Ф'юрі, якого українець двічі нокаутував минулого року. В активі британця 146 мільйонів.

Першу сходинку в рейтингу з 400 млн доларів посідає Флойд Мейвезер. Друге місце за Джорджем Форманом (300 млн), а трійку замикає Сауль Альварес (250 млн).

Топ-10 найбагатших спортсменів в історії боксу:

1. Флойд Мейвезер-молодший (США) – 400 мільйонів доларів

2. Джордж Форман (США) – 300 млн

3. Сауль Альварес (Мексика) – 250 млн

4. Менні Пак'яо (Фліппіни) – 220 млн

5. Оскар Де Ла Хойя (США) – 200 млн

6. Олександр Усик (Україна) – 165 млн

7. Тайсон Ф'юрі (Англія) – 146 млн

8. Леннокс Льюїс (Англія) – 120 млн

9. Шугар Рей Леонард (США) – 120 млн

10. Джейк Пол – 100 млн

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