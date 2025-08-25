Чинний абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні Олександр Усик посів шосту позицію у рейтингу найбагатших боксерів в історії, який презентував портал GiveMeSport.

Усик – єдиний з представників України у цьому реєстрі. Сумарний заробіток Олександра оцінюються у 165 мільйонів доларів.

Лідирує у рейтингу непереможний американець Флойд Мейвезер. Його заробіток становить 400 мільйонів доларів. Друге і третє місце посіли відповідно Джордж Форман (300 мільйонів доларів) та Сауль (Канело) Альварес (250 мільйонів доларів).

Усик знаходиться у реєстрі на крок вище за свого нещодавнього суперника – британця Тайсона Ф’юрі, який має заробіток у розмірі 146 мільйонів доларів.

Рейтинг найбагатших боксерів в історії (версія GiveMeSport)

