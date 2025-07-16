– Ти знову зустрінешся з Дюбуа. Його команда згадує удар нижче пояса в першому бою. Як думаєш, буде щось подібне цього разу?

– Я готовий до будь-яких ситуацій. Але я не думаю про перший бій. Це минуле. Зараз у нас новий бій. Можливо, Даніель зробить це знову. Але для мене це не має значення. Я вже давно тренуюся. У мене хороший захист.

Усик зізнався, чи нокаутує Дюбуа ще раз: "Я готувався до цього"

– Чи занадто багато вони думають про минуле?

– Так. Послухайте, я зараз не думаю про свій попередній бій за титул абсолютного чемпіона з Тайсоном Ф'юрі. Я не думаю про свій бій з Муратом Гассієвим. Це все було в минулому.

Я колись читав історію про футбольний клуб Ліверпуль. Після того, як вони виграли Лігу чемпіонів, ніхто не згадував про те, що було вчора. Бо це вже минуле. Ми всі повинні рухатися вперед. Вчора була неділя, сьогодні понеділок і так далі. Я не повертаюся до вчорашнього дня. Я живу сьогоденням, – заявив Олександр Усик в інтерв'ю для The Stomping Ground.

Нагадаємо, що матч реванш Усика проти Дюбуа відбудеться 19 липня на арені Вемблі.

Усик вперше публічно пояснив причину відходу Красюка: "Допомагає мені з іншою роботою"