Поєдинок між абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) може бути перенесено.

Усик подав запит з проханням відтермінувати перемовини про бій з Паркером, повідомляє Boxing Scene.

Екс-чемпіон світу хоче бій з Усиком – раніше у команді українця про такий поєдинок говорили

Зазначається, що причиною такого рішення є давня травма спини. Виснажливі бої на найвищому рівні позначилися на фізичному стані українського чемпіона.

Нагадаємо, 23 липня, WBO зобов'язала Усика провести захист титулу проти тимчасового чемпіона Джозефа Паркера. На початку серпня промоутер Джозефа Девід Хіггінс заявив, що перемовини досі не розпочалися.

До слова, нещодавно Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа та вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

