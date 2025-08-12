"Чесно кажучи, сам Усик знає – кожного разу, коли я приїжджаю до нього на спаринг, я завжди створюю йому проблеми. Вони дають мені лише два раунди. І ці два раунди – справжнє пекло. Він це знає.

Коли я спарингував з ним уперше, я створював йому проблеми, він почав кричати, розлютився, вистрибнув із рингу, почав кричати на свого тренера. Я ніколи цього раніше не говорив, але запитайте його команду – вони знають. Він був увесь у крові. І це було вперше.

Потім вони знову викликали мене в Дубай, і я знову провів лише два раунди. Але навіть у цих двох раундах Усик мав проблеми. Тож він знає, що в реальному бою Мартін Баколе його легко рознесе. Ці люди це знають – тому й мовчать", – наводить слова конголезця Seconds Out.

До слова, у своєму останньому поєдинку Мартін Баколе відбоксував внічию з нігерійським боксером Ефе Аджагбою. Перед цим конголезець програв нокаутом у другому раунді Джозефу Паркеру.

