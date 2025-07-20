"38 років – це тільки старт! Я дякую Богу, моїй команді та всьому Вемблі. Дякую вам всім! Ця перемога для всіх людей. Зараз я хочу лише відпочити. Я просто хочу повернутися додому, до сім'ї. Можливо, 2-3 місяці, лише відпочинок.

Усик – Дюбуа 2 – відеоогляд бою, який знову зробив українця абсолютним чемпіоном

Мій наступний суперник? Можливо, Тайсон Ф'юрі. Можливо, Дерек Чісора. А може й Джозеф Паркер. Я не можу сказати зараз.

Я хочу подякувати всій Україні, всім хлопцям, які боронять нашу країну. Хлопці, Слава Україні! Завдяки вам я тут", – сказав Усик у коментарі відразу після перемоги над Дюбуа нокаутом в п'ятому раунді.

Нагадаємо, Усик вже перемагав Чісору у 2020 році, а з Ф'юрі розібрався двічі. Новозеландець Паркер з українцем ще не перетинався і є обов'язковим претендентом за лінією WBO.

Усик блискуче нокаутував Дюбуа та знову став абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону