Чинний абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкому дивізіоні Олександр Усик звернувся до американського боксера-блогера Джейка Пола, який заявив, що хоче у найближчі 5 років перемогти українця.

"Гарний план. Але я тут не заради п’ятого місця – тільки першого. Скоро перегорну сторінку боксу, а після цього чекатиму на тебе в клітці. Подивимося, чи справді в тебе є сміливість, чи лише жага хайпу", – написав Усик у мережі Х.

Джейк Пол, нагадаємо, 14 листопада проведе бій проти американця Джервонти Девіса, який є чинним чемпіоном світу в легкій вазі за версією WBA.

Раніше Усик заявляв, що має провести ще два боксерських поєдинки, після чого завершить свою професійну кар’єру.

