"Сьогодні важлива гра у вас. Хочу кожному з вас побажати боротися, грати до кінця і розуміти те, що все, що ви зробите – це ваша заслуга. Все, що ви не зробите – це також ваша заслуга. Боріться до кінця, ви – бійці. І не віддавайте нікому ніякого моменту.

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Якщо ви бачите, що ви можете – йдіть до кінця і для вас немає перешкод. Хлопці, будь ласка, я розумію, про що говорю. Будь ласка, покажіть гарну гру – Полісся, вперед", – сказав Усик на офіційній сторінці Полісся в Instagram.

Нагадаємо, Полісся поступилося андоррській Санта-Коломі (1:2) у першому матчі кваліфікації Ліги Конференцій. Друга гра між командами відбудеться сьогодні, 31 серпня, початок зустрічі – о 19.00 за київським часом.

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