Українець та новозеландець відвідали турнір BKFC з кулачних боїв, який відбувався в Італії. Зірки хевівейту тепло обійнялися, поговорили та зробили спільне фото.

Усик – Дюбуа: інсайдер назвав нову дату поєдинку за абсолют – менеджер українця різко відреагував

Цікаво, що саме Паркер може бути наступним суперником Усика. WBO зобов'язала Олександра провести захист поясу проти Джозефа. Щоправда, команда українця хотіла б спочатку організувати об'єднавчий бій з Даніелем Дюбуа, у якого пояс IBF (лише його Усику бракує для повернення звання абсолютного чемпіона).

Нагадаємо, Паркер проводив свій попередній бій 22 лютого, нокаутувавши в другому раунді Мартіна Баколе, який екстрено підмінив травмованого Дюбуа. Усик відпочиває з грудня, коли вдруге переміг Тайсона Ф'юрі.