Український боксер Данило Жасан у ваговій категорії до 86 кілограмів зазнав невдачі у півфінальному бою з представником Англії на чемпіонаті світі-2025 у Ліверпулі (Велика Британія) та посів підсумкове третє місце.

Українець Жасан дав бій супернику, але не вийшов у фінал ЧС з боксу – виграв бронзову медаль

"Данило (Жасан) відбоксував. Трошки... пізно почав. Мені здається, все йому під силу було. Але, знову ж таки, Господь так усе премудро влаштовує. Пам’ятаю, я у 2009 році став третім на чемпіонаті світу, а потім на наступному ЧС повністю змінив собі в голові, там тренування, все – і на наступному чемпіонаті світу став першим.

Так що у нього, мені здається, велике майбутнє, якщо він буде гарно працювати", – розповів Усик у коментарі Exceed Boxing.

