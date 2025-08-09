Сергій Дерев'янченко (16–6, 10 КО), який виступає в ліміті другої середньої ваги (до 76,6 кг), має шанс спробувати себе на футбольному полі.

"Welcome to the team, Сергій Дерев'янченко. ФК Дністер кинув виклик самому собі – ми хочемо стати ще сильнішими. І для цього нам потрібний хтось, хто вміє боротися до кінця, хто знає, що таке справжня витривалість та командний дух.

Ми знаємо, що ти майстер рингу, але пропонуємо тобі спробувати свої сили на футбольному полі. Разом ми зможемо забивати не лише нокаутуючі удари, а й переможні голи! Приєднуйся до нашої команди – разом виграватимемо нові бої та матчі!" – йдеться в офіційній заяві футбольного клубу.

Цікаво, що Дерев'янченко вже встиг залишити коментар під цим зверненням та опублікував емодзі з вогнем.

Нагадаємо, Дністер за підсумками минулого сезону став чемпіоном України серед аматорів. Дерев'янченко – український боксер-професіонал, який виступає у середній ваговій категорії. Бронзовий призер чемпіонату світу 2007 року, один із найкращих боксерів за історію Всесвітньої серії боксу в любителях. Учасник Олімпійських ігор 2008 (9 місце у середній ваговій категорії) та Світової серії боксу (WBS). Свій останній бій Сергій провів 2 липня 2025 року, нокаутувавши у шостому раунді американця Джеремі Рамоса.

