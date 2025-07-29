Міжнародна боксерська федерація виставила на торги бій між Френком Санчесом та Ефе Аджагбою.

IBF готує суперника для захисту титулу Олександра Усика, повідомляє Boxing Scene. Організація вирішила виставити на торги двобій між кубинцем Френком Санчесом та нігерійцем Ефе Аджагбою, оскільки команди боксерів не змогли домовитися про поєдинок.

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Аукціон відбудеться 5 серпня. Промоутер, який запропонує найбільшу ставку буде організовувати двобій, а сама сума стане призовим фондом поєдинку. Крім того, зазначається, що якщо Усик вирішить завершити кар'єру, тоді переможець бою Санчес – Аджагба битиметься з Дереком Чісорою за звання чемпіона світу.

Варто відзначити, що Ефе Аджагба та Френк Санчес вже боксували у 2021 році – тоді кубинець здобув перемогу за очками. Нещодавно поясом IBF володів британець Даніель Дюбуа, однак він втратив його у реванші з Олександром Усиком.

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