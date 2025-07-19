"Чемпіоне! Збірна України з футзалу бажає тобі перемоги в бою за абсолютне чемпіонство. Твоя підтримка перед чемпіонатом світу дала нам додаткову мотивацію здобути бронзові медалі. Ти той спортсмен, який навчив ніколи не здаватися і вставати навіть після ударів нижче пояса.

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Дюбуа брудно б’ється та говорить багато зайвого. Але ти завжди караєш суперників за довгий язик. Віримо, що ти зробиш це знову. Віримо, що після бою вся Україна радітиме твоїй перемозі. Тримаємо кулаки! Вперед, Усик, до третього абсолютного чемпіонства!" – йдеться у повідомленні спортсменів.

Нагадаємо, Олександр Усик минулого року записав відеозвернення до збірної України з футзалу, закликавши грати за всіх українців, зокрема і за тих, хто боронить нашу державу від російських окупантів. В підсумку, "синьо-жовті" завоювали історичну бронзу.

До слова, поєдинок-реванш Усик – Дюбуа відбудеться вже сьогодні, 19 липня на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні. Початок орієнтовно о 23:30 за київським часом. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Усик володіє пасками WBC, WBO, WBA та IBO проти одного IBF у Дюбуа.

Усик проти Дюбуа: онлайн-трансляція бою-реваншу