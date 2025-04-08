"Усик, Паркер або Джошуа – боксери, з якими я хочу битися. Будь-хто з цієї великої трійки.

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Чув, що після зірваного бою з Паркером дехто почав говорити, що нібито я когось там уникаю, але прямо зараз я хочу когось прибити. Особисто я хочу битися з кожним із них. Просто сформуйте мені чергу з них, я хочу цього. Коли повернусь на ринг? Просто стежте за подіями. Я повернусь дуже скоро і видам повну потужність", – заявив Дюбуа в коментарі talkSPORT Boxing.

Нагадаємо, 27-річний британець володіє титулом IBF, якого Олександру Усику бракує для повернення звання абсолютного чемпіона. У лютому Дюбуа мав захищати пояс у поєдинку з Джозефом Паркером, проте в останній момент знявся через вірус. Даніель вже перетинався з Усиком у 2023-му. Дюбуа завдав українцю скандального удару нижче пояса, а потім програв у 9-му раунді технічним нокаутом.

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