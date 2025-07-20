Джейк Пол вийшов на ринг після бою Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, підійшовши до українця. Після цього блогер спитав у Усика щодо можливого матчу за правилами ММА, продублювавши питання в соцмережі X: "Вітаю одного з найвидатніших важковаговиків усіх часів Олександра Усика з величезною перемогою. Я дуже тебе поважаю. Тепер ми проводимо матч MMA за чемпіонство світу".

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Варто додати, що Джейка Пола знищили у коментарях до цього допису. Майже всі вказують, що блогер вічно викликає бійців ММА на боксерські поєдинки, а тепер хоче викликати чинного боксера на бій ММА. Пригадали йому і досвід виступів на боксерському ринзі, закликавши зустрітись у поєдинку з Усиком на боксерському ринзі.

В українського хевівейта уточнили щодо цього на прес-конференції після бою: "Чи реально, що Джейк Пол зійдеться з Олександром Усиком в поєдинку за правилами ММА? Так, це можливо, але треба трошки попрацювати над цим, щоб це було ще можливіше".

Нагадаємо, Олександр Усик у п'ятому раунді спочатку відправив Дюбуа в нокдаун, а потім лівим боковим нокатував суперника. Таким чином, українець став дворазовим абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.

Congrats to one of the greatest heavyweights of all time @usykaa on a huge win. I respect you a lot. Now we do an MMA match for the world @MostVpromotions pic.twitter.com/1MgsKyG13z — Jake Paul (@jakepaul) July 19, 2025

Усик блискуче нокаутував Дюбуа та знову став абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону