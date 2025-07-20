Усик отримав виклик від Джейка Пола на бій за правилами ММА – відома відповідь українця, блогера знищують за пропозицію
Блогер-боксер Джейк Пол зробив виклик Олександру Усику одразу після бою українця проти Даніеля Дюбуа.
Джейк Пол вийшов на ринг після бою Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, підійшовши до українця. Після цього блогер спитав у Усика щодо можливого матчу за правилами ММА, продублювавши питання в соцмережі X: "Вітаю одного з найвидатніших важковаговиків усіх часів Олександра Усика з величезною перемогою. Я дуже тебе поважаю. Тепер ми проводимо матч MMA за чемпіонство світу".
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Варто додати, що Джейка Пола знищили у коментарях до цього допису. Майже всі вказують, що блогер вічно викликає бійців ММА на боксерські поєдинки, а тепер хоче викликати чинного боксера на бій ММА. Пригадали йому і досвід виступів на боксерському ринзі, закликавши зустрітись у поєдинку з Усиком на боксерському ринзі.
В українського хевівейта уточнили щодо цього на прес-конференції після бою: "Чи реально, що Джейк Пол зійдеться з Олександром Усиком в поєдинку за правилами ММА? Так, це можливо, але треба трошки попрацювати над цим, щоб це було ще можливіше".
Нагадаємо, Олександр Усик у п'ятому раунді спочатку відправив Дюбуа в нокдаун, а потім лівим боковим нокатував суперника. Таким чином, українець став дворазовим абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.
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