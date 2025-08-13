Колись грізний нігерійський боксер суперважкого дивізіону Айк Ібеабучі (20-0 15 КО) на прізвисько "Президент" повернеться на ринг 23 серпня проти Ідріса "Фініто" Аффіні. Поєдинок відбудеться в Лагосі (Нігерія) і стане першим для Айка за останні 26 років. Напередодні поєдинку Ібеабучі виступив із зухвалою заявою про свої подальші плани.

Спадкоємець Тайсона Ф'юрі розповів, коли буде готовий вийти на поєдинок з Усиком

"Приємно нарешті повернутися на ринг. 26 років – це довгий термін. Я у формі та готовий побити рекорд Джорджа Формана. Хочу стати найстаршим чемпіоном світу у важкій вазі. Зараз я в кращій бойовій формі, ніж коли переміг Девіда Туа (у 1997 році) і нокаутував Кріса Берда (у 1999 році).

Моя мета – бій з Олександром Усиком за титул. Усик зберігає мої пояси в теплі. Якби у мене була можливість битися за титул чемпіона у важкій вазі, я б ніколи не програв, і ці пояси досі були б у мене.

"Президенту" не відмовлять. У Усика пояси "Президента", і я прийду, щоб їх забрати. Вони просто взяті в оренду, він не заплатив за них. Його ніхто не захистить", – цитує Ібеабучі World Boxing News.

Айк Ібеабучі у 2015 році вийшов із в'язниці, де провів 16 років за зґвалтування.

"Паркер має отримати шанс проти Усика, але правила змінилися": жертва Ф'юрі зізнався, хто зараз вирішує все за боксерів