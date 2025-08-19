Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик отримав відтермінування від WBO щодо перемовин з Джозефом Паркером для обов'язкового захисту титулу, повідомляє Sky Sports.

"Проблема в тому, що Усик тримає всіх за яйця": Чісора заявив, що його майбутнє залежить від українця

Нагадаємо, командам боксерів надали 30 днів для досягнення угоди про поєдинок, інакше будуть призначені промоутерські торги.

Передумовою для відтермінування стало те, що 38-річний українець має травму спини. Окрім того, боксер попросив дати йому можливість відпочити через свій вік, зазначивши, що останніми роками він проводив бої найвищого рівня.

Цікаво, що навіть після схвалення зміни терміну захисту, Усик не має права боксувати з кимось іншим, аніж із Джозефом Паркером, який є тимчасовим чемпіоном з березня 2024-го. В іншому випадку, українець втратить титул.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня Олександр нокаутував Дюбуа в 5-му раунді та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

Усик на роздоріжжі після нокауту Дюбуа – що далі?