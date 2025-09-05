Олександр Усик поки що залишається чемпіоном світу у надважкому дивізіоні за версією Всесвітньої боксерської організації.

Чинний абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні Олександр Усик має зобов’язання на проведення титульного поєдинку за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO). Як відомо, санкціонований бій українця проти новозеландця Джозефа Паркера, але домовленості щодо його проведення поки не має.

Усик повідомив про травму і попросив про перенесення бою за титул WBO проти Паркера

Усик, пославшись на травму спини, запросив відтермінування проведення цього поєдинку. За інформацією World Boxing News, WBO близька до того, щоб ухвалити позитивне рішення по запиту Усика.

Керівник Всесвітньої боксерської організації додав, що титул повноцінного чемпіона вже не буде розіграний у 2025 році – отже, Усик збереже його до кінця поточного року гарантовано.

"Два геніальних боксери": відомий промоутер спрогнозував бій між Усиком і Алі та не залишив шансів Майку Тайсону