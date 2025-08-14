Олександр Усик (24-0, КО 15) отримав травму в бою проти Даніеля Дюбуа (22-3, KO 21) і просить відкласти перемовини щодо свого наступного мою. Про це повідомив промоутер Френк Воррен.

"Усик не хоче захищати свій титул": промоутер Паркера розкритикував українця і назвав ім'я наступного суперника

"Учора Олександр Усик надіслав листа, в якому просить WBO відкласти перемовини й дати йому ще трохи часу через травму. Чекаємо, що буде далі. Усик може зробити титул вакантним або вийти на поєдинок із Паркером", – заявив Воррен у коментарі для Sky Sports.

Нагадаємо, що Усик впевнено переміг нокаутом Даніеля Дюбуа 19 липня, після чого WBO зобов'язала українця розпочати перемовини з 33-річним новозеландським боксером Джозефом Паркером (36-3, КО 24) щодо наступного бою.

Експерт заявив, що Усик звільнить один чемпіонський пояс – відомо, що буде далі