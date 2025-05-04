"Я вважаю цей бій набагато більш небезпечним для Усика, ніж попередній. Тепер ми бачимо, що Даніель Дюбуа більше не перспективний молодий хлопець. Він не дитина, він зрілий чоловік, який має пояс IBF. Цей хлопець тепер інший.

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Ми очікуємо, що він буде набагато небезпечнішим, набагато більш зосередженим, набагато сильнішим, мудрішим, тому я не думаю, що для Усика буде легка прогулянка.

Я вважаю, що цей бій дійсно небезпечний, тому що Даніель Дюбуа дорослішає. Він просувається по кар'єрі, він дуже-дуже молодий, навіть занадто молодий. Йому лише 27, зараз він чемпіон світу у надважкій вазі, і він на шляху до зростання. Усику зараз 37, він на вершині. Йому нема куди рости", – резюмував Красюк у коментарі talkSPORT.

Нагадаємо, реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року в Лондоні на стадіоні Вемблі. Боксери вже зустрічалися у серпні 2023-го у Вроцлаві. Тоді Дюбуа у 5-му раунді завдав Усику удару нижче пояса і вимагав рахувати нокдаун. Втім, рефері дав українцю більше часу на відновлення, щоб у 9-му раунді нокаутувати британця.