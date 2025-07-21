Олександр Усик є дворазовим абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону після перемоги над Даніелем Дюбуа.

Український боксер-чемпіон Олександр Усик дізнався свою нову позицію у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р), який публікує комп'ютеризована система порталу BoxRec.

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Усик не входить до першої десятки реєстру. У нього лише 14-та позиція, що виглядає, м’яко кажучи, дивним.

Лідером рейтингу BoxRec є японець Наоя Іноуе – абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі. До першої трійки також входять мексиканець Сауль Альварес та ще один боксер з Японії Дзюнто Накатані.

Усик 19 липня у Лондоні виграв нокаутом у п’ятому раунді у британця Даніеля Дюбуа та вдруге в історії став абсолютним чемпіоном у надважкому дивізіоні.

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