Британський промоутер Френк Воррен упевнений, що озвучена ним самим новина про прохання Усика відкласти бій з Паркером за пояс WBO в суперважкій вазі є просто затягуванням часу.

Усик попросив відкласти перемовини про бій з Паркером – відомо, яку травму отримав українець

"Команда Усика сказала, що він травмований. Але це може бути просто способом виграти більше часу для ухвалення рішення щодо майбутнього бою", – цитує Воррена Ringside24.

Раніше WBO (Всесвітня боксерська організація) зобов'язала Олександра Усика провести титульний бій проти Джозефа Паркера. На схвалення поєдинку українець отримав 30 днів. Якщо Усик відмовиться, то буде позбавлений чемпіонського пояса.

