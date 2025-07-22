Олександр Усик завдяки побиттю Даніеля Дюбуа розжився не лише всіма чемпіонськими пасками хевівейту.

Після історичного успіху на Вемблі 38-річний українець отримав у подарунок ексклюзивний телефон.

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Усику презентували унікальний iPhone 16 Pro Max зі шкіри та 24-каратного золота. На задній кришці вирізьблені емблема промоушена Олександра, напис Undisputed, а також логотип культового боксерського журналу The Ring. Виробник стверджує, що це вже третій подарований телефон Усику.

Нагадаємо, українець нокаутував Дюбуа в п'ятому раунді та знову зібрав у себе всі паски хевівейту.