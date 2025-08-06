Конголезький боксер надважкого дивізіону Мартін Баколе заявив, що українець Олександр Усик зробив у боксі абсолютно все, тому, на його думку, має тільки один вихід – поставити крапку у своїй кар'єрі та повісити рукавички на цвях.

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"Що Усику ще шукати? Він усе зробив, усім усе довів. Він найкращий на цей момент у світі. Єдиний вихід – завершити кар'єру, але це вирішувати тільки йому. Усик зробив щось неймовірне. Цей хлопець просто машина. Йому велика повага", – розповів Баколе в коментарі Pro Boxing Fans.

Як відомо, Усик 19 липня в Лондоні на Вемблі нокаутував у п'ятому раунді Даніеля Дюбуа і вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону.

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