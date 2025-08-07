Президент WBO Густаво Олів'єрі вкотре нагадав Олександру Усику про його зобов'язання перед Джозефом Паркером.

"Будь ласка, зверніть увагу, що я зобов’язаний дотримуватися та послідовно забезпечувати виконання нормативно-правової бази, яка регулює Всесвітню боксерську організацію.

У цьому випадку Усик повинен виконати своє зобов'язання захисту титулу перед Джозефом Паркером. WBO належним чином повідомила всі сторони через відповідний переговорний процес та наказ. Невиконання цього зобов'язання призведе до втручання WBO для проведення процедури відкритих торгів відповідно до чинних правил. Простіше кажучи, я маю грати за правилами незалежно від того, хто є бійцем, промоутером, менеджером, радником, брокером тощо", – заявив Олів'єрі у коментарі WBN.

Нагадаємо, 19 липня Усик вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном хевівейту, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п'ятому раунді. WBO зобов'язала Олександра провести захист титулу в поєдинку проти претендента Джозефа Паркера. Боксери отримали 30 днів, щоб домовитися.

Якщо Усик відмовиться від бою, то втратить пояс WBO і звання абсолютного чемпіона. Можливо, 38-річний українець схиляється до більш "грошовитих і цікавих для публіки" поєдинків. Наприклад, трилогія проти Тайсона Ф'юрі або випробування молодим Мозесом Ітаумою.

