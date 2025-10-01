Американський боксер Річард Торрес-молодший зустрінеться на ринзі з кубинцем Френком Санчесом за претендентство на титул IBF.

Міжнародна боксерська федерація (IBF) зіштовхнулась з проблемами під час організації поєдинку претендентів в суперважкій вазі (від 90,7 кг), повідомляє Sky Sports.

У бою за звання претендента на титул чемпіона світу IBF, яким володіє Олександр Усик, мали зустрітися Френк Санчес з Куби (25-1, 18 нокаутом) та представник Нігерії Ефе Аджагба. Втім, останній відмовився від поєдинку. Бій також запропонували Мозесу Ітаумі, але і він теж відмовився.

В підсумку, суперником Френка Санчеса стане американець Річард Торрес-молодший (13-0, 11 КО), який іде в рейтингу слідом за Ітаумою. Переможець стане обов'язковим претендентом та матиме шанс вийти на ринг проти Олександра Усика.

