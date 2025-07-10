Олександр Усик завершує підготовку до реваншу з Даніелем Дюбуа.

Об'єднавчий чемпіон суперважкого дивізіону Усик напередодні другого бою з Дюбуа, на кону в якому стоятиме титул абсолютного чемпіона хевівейта, показав відео своєї підготовки.

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У відеоряд, який українець опублікував в Instagram, зокрема увійшли епізоди попередніх поєдинків Усика з британцями Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

"Одна місія. Спільні цінності. Великі справи попереду", – підписав відео Олександр Усик.

Як відомо, реванш Усик – Дюбуа відбудеться в Лондоні на стадіоні Вемблі 19 липня. У серпні 2023 року українець у першому бою здобув дострокову перемогу в дев'ятому раунді.

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