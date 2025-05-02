Український чемпіон світу Олександр Усик розповів, з ким хотів би провести свій фінальний поєдинок після реваншу з Даніелем Дюбуа.

– З ким ти хотів провести свій фінальний поєдинок?

– У мене є дві опції – Тайсон Ф'юрі або Ентоні Джошуа.

Леннокс Льюїс здивував прогнозом на матч-реванш Усик – Дюбуа: "Він стратив короля і зможе перемогти"

– А якщо обрати одного?

– Тайсон Ф'юрі, – сказав Усик в коментарі Mail Sport Boxing.

Нагадаємо, Олександр у 2024 році провів два суперпоєдинки з британцем. В обох боях українець здобув перемогу за рішенням суддів. Таким чином, Усик захистив титули чемпіона WBA (Super), IBF, WBO, IBO та The Ring у надважкій вазі, виграв титул чемпіона WBC у надважкій вазі, а також вперше за 25 років отримав статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

До слова, 19 липня 2025 року Усик в Лондоні на стадіоні Вемблі проведе матч-реванш з Даніелем Дюбуа (у 2023 році британець програв українцю нокаутом в 9 раунді).

Радченко не зміг відібрати пояс чемпіона світу в "кошмару українців", програвши жертві Дюбуа технічним нокаутом