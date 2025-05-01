"Якщо бій Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа відбудеться сьогодні, я знову скажу, що Джошуа переможе.

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Але Даніель – це дуже небезпечний опонент. Він чемпіон світу, має сильний удар. Вони обидва чудові бійці. Мій фокус – це мій табір та мій опонент.

Я вважаю, що Джошуа кращий, як боксер, у нього хороші навички боксу, він є олімпійським чемпіоном. Так, Ентоні Джошуа програв Даніелю Дюбуа, але мені більше подобається Джошуа в плані стилю боксу", – сказав Усик у коментарі Mail Sport Boxing.

Нагадаємо, матч-реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбудеться у Лондоні на стадіоні Вемблі 19 липня.

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