Олександр Усик та Даніель Дюбуа у Лондоні на стадіоні Вемблі провели поєдинок за титул абсолютного чемпіона надважкого дивізіону.

Українець Олександр Усик вийшов на ринг, маючи чемпіонські пояси за версіями WBA, WBC, WBO та IBO. Британець Даніель Дюбуа був чинним володарем поясу IBF. Переможець бою отримував можливість об’єднати у себе всі пояси хевівейту.

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Це була друга зустріч боксерів, або реванш. Перший бій вони провели у серпні 2023 року у Польщі. Той поєдинок технічним нокаутом у дев'ятому раунді виграв Усик. Дюбуа перед реваншем був сповнений бажання перемогти.

Усик почав активніше, багато рухався та шукав можливості для ударів. Дюбуа переважно знаходився у центрі рингу, але викидався вперед дуже небезпечно. Перший раунд виграв українець. Наступні три хвилини також пройшли за невеликої переваги українця. Втім, Даніель свій момент явно вичікував. Третій раунд співвідношення сил на рингу не змінив – Усик зберігав невелику перевагу та раунд знову виграв.

Четвертий раунд пройшов за абсолютно рівної боротьби, хоча Усик зберігав високу швидкість руху по рингу. Але раунд судді віддали Дюбуа. У п'ятому раунді українець тиск збільшив та досяг бажаного: Даніель спочатку присів на канвас, але підвівся, а вдруге впав – рефері бій зупинив. Нокаут!!!

3x Undisputed Champion Of The World#UsykDubois2 pic.twitter.com/iMTTn0pvfR — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025

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