Функціонер заявив, що період перемовин про поєдинок українця з тимчасовим чемпіоном Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) завершиться цього тижня.

"Що стосується запиту, поданого командою Усика, то він перебуває на розгляді в Комітеті чемпіонатів світу", – сказав Олівері для Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що Усик отримав відтермінування щодо перемовин для бою з Паркером. Український чемпіон попросив WBO надати йому більше часу, щоб відновитися від травми спини.

Нагадаємо, 24 липня WBO надала сторонам Усика та Паркера 30 днів для того, щоб домовитися про поєдинок. Якщо боксери не зможуть досягнути угоди, будуть оголошені промоутерські торги.

