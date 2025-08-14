"Команда Олександра Усика не робить жодних заяв, не веде переговорів і не висловлює жодних намірів.

"Паркер має отримати шанс проти Усика, але правила змінилися": жертва Ф'юрі зізнався, хто зараз вирішує все за боксерів

Всі вважають, що Усик не хоче захищати свій титул чемпіона світу за версією WBO. В мене складається враження, що так і є..

Джозеф Паркер ніколи не уникав топових боксерів. Ні Вайлдера, ні Чжана, ні Баколе. Я гадаю, що в такому разі Джозеф битиметься з Мозесом Ітаумою. Питання тільки в тому, коли цей бій відбудеться. Мозес молодий і не має такого досвіду, як Паркер. Тому все залежить від того, як складуться обставини", – цитує SkySports Девіда Хіггінса, який веде справи Паркера.

