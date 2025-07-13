"Думаю, у Даніеля більше шансів, ніж було минулого разу. На мою думку, він не виграв багато раундів, якщо не рахувати той удар, який був на межі фолу, можливо, це навіть був удар нижче пояса. Він буде темою для обговорень ще багато років. Питання в тому, чи зможе він завдати такого удару знову. Звісно, вони сподіваються на це. Але якщо відкинути той момент, то більшу частину бою виграв Усик – завдяки своєму боксерському інтелекту, тиску та розумному пресингу.

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Мені не подобається, що Усик розійшовся зі своїм давнім промоутером і другом. Це викликає певну тривогу, особливо, коли це так близько до такого поєдинку. Не знаю, чи побачив Олександр Красюк щось, що йому не сподобалося.

Мені здається, він (Усик) не дуже поважає Даніеля, ставиться до нього зневажливо. Усик – гордий чоловік. Багато хто каже, що він симулював, що удар був легітимним, що він мав програти. Тож, певно, він буде налаштований відповісти на це. Але, на мою думку, він не достатньо поважає те, чого досяг Дюбуа останнім часом.

Даніель зараз має фантастичний імпульс. Тому цей поєдинок буде цікавішим. Він точно буде більш конкурентним. Бій відбудеться на території Даніеля, де він чудово показав себе у бою з Ентоні Джошуа. Даніелю завжди була потрібна віра у себе – і зараз він її з надлишком має. Тому я думаю, що шанси в нього хороші. Але все ж таки я схиляюсь до перемоги Усика", – сказав Макґіґан для Boxing News.

Нагадаємо, реванш між Олександром Усиком та Даніелом Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

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