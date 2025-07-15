"Моя мрія – зупинити війну в моїй країні. Але моя мрія у майбутньому – це мир у всьому світі.

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Люди божевільні. Вони не посміхаються щодня. Прокидаються й думають: "Я мушу йти на роботу. Я не люблю цю роботу". Чому? Чому ви кожен день ходите на роботу, але не любите її? Чому ви живете? Чому будуєте своє життя?

Але якщо ви любите цей світ, ви маєте посміхатися, танцювати, працювати, розвиватися, подорожувати, ходити. Це життя. Життя чудове", – сказав Усик для DAZN Boxing.

Нагадаємо, 19 липня Олександр Усик проведе реванш проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа. Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

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