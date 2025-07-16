Чинний чемпіон світу WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) зізнався, що не відчуває себе на свої паспортні 38 років.

Усик і Дюбуа провели відкрите тренування – українець виступив із закликом (ВІДЕО)

"Так, у мене фітнес-браслет Whoop. Вчора він показав, що моє відновлення – 78 балів, зелений показник, а мій біологічний вік становить 33 роки.

У 38 (років) мене називають старим та говорять про сиве волосся? Так це не проблема. Це все не має значення. Я важко працюю. У мене четверо дітей. Я відчуваю себе на 23-24 роки", – розповів Усик у коментарі Frank Warren's Queensberry Promotions.

У суботу, 19 липня, Усик проведе із Даніелем Дюбуа у Лондоні на Вемблі реванш, на кону в якому стоятиме титул абсолютного чемпіона хевівейту. У серпні 2023 року українець виграв у британця нокаутом у дев’ятому раунді.

Усик дізнався свою позицію в новому рейтингу Р4Р за версією The Ring перед реваншем із Дюбуа