Чемпіон світі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Усик (23-0, 14 КО) впевнений, що на сьогодні немає рівних Теренсу Кроуфорду.

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Своєю думкою 38-річний Усик поділився з виданням The Ring.

Кроуфорд у свої 37 років є абсолютним чемпіоном світу у напівсередній вазі. Крім того, американец раніше був володарем поясів за версіями WBO, WBC, WBA Super та IBF у легкій та першій напівсередній вазі.

Нагадаємо, 19 липня у Лондоні на Вемблі на Усика чекає реванш із Даніелем Дюбуа. На кону у поєдинку стоятиме титул абсолютного чемпіона хевівейту. У серпні 2023 року українець виграв перший бій у британці технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Oleksandr Usyk with high praise for Terence Crawford pic.twitter.com/jvGRK12lkK — Ring Magazine (@ringmagazine) July 12, 2025

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