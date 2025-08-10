Чинний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик на початку кар’єри мав кумира, але це не подобалося його тренерам.

Усик дізнався місце в оновленому рейтингу найкращих боксерів світу – є зміни

"Коли я був аматором, то копіював рухи Насіма Хамеда. Але через це в залі був постійний тиск, бо мені не дозволяли цього робити. Тренери казали, що це виглядає так, ніби я втрачаю концентрацію та зосередженість, ніби я втрачаю контроль. Але я продовжував це робити", – цитує Усика Seconds Out.

Британський боксер єменського походження Насім Хамед свого часу був чемпіоном світу в напівлегкій ваговій категорії за версіями WBO, IBF, WBC та IBO (2002), а також чемпіоном Європи за версією EBU в легшій вазі. Він мав незвичайний стиль та епатажну поведінку. Хамед завершив кар’єру 2000 року – провів 37 боїв, з яких 36 виграв (31 – нокаутом), зазнав однієї поразки.

"Насправді в Усика трапилася велика трагедія": екс-чемпіон світу знайшов головний мінус в кар'єрі Олександра