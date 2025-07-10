Олександр Усик порівняв себе з найкращими бійцями в історії боксу.

Перед реваншем проти Даніеля Дюбуа Олександр Усик взяв участь у цікавому опитуванні щодо топ-боксерів від DAZN Boxing.

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Український чемпіон вважає кращими за себе Мохаммеда Алі, Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі, Майка Тайсона, Джо Фрейзера, Джорджа Формана та Володимира Кличка.

А ось щодо Віталія Кличка в Усика інша думка. 38-річний українець лише усміхнувся, почувши ім'я чинного мера Києва. Також Олександр не надто високо оцінив Дерека Чісору, Деонтея Вайлдера та свого наступного суперника – Даніеля Дюбуа.

Stay silent until you hear a boxer better than you ?@usykaa answers in typical Usyk fashion



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Усик дізнався своє місце серед найкращих боксерів надважкої ваги в історії напередодні реваншу з Дюбуа