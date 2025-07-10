Усик назвав боксерів, які кращі за нього – брати Клички, Ф'юрі та Дюбуа отримали вердикт від Олександра
Олександр Усик порівняв себе з найкращими бійцями в історії боксу.
Перед реваншем проти Даніеля Дюбуа Олександр Усик взяв участь у цікавому опитуванні щодо топ-боксерів від DAZN Boxing.
Усик і Дюбуа показали у всій красі, в якому стані підходять до бою – хто більша машина (ФОТО)
Український чемпіон вважає кращими за себе Мохаммеда Алі, Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі, Майка Тайсона, Джо Фрейзера, Джорджа Формана та Володимира Кличка.
А ось щодо Віталія Кличка в Усика інша думка. 38-річний українець лише усміхнувся, почувши ім'я чинного мера Києва. Також Олександр не надто високо оцінив Дерека Чісору, Деонтея Вайлдера та свого наступного суперника – Даніеля Дюбуа.
Усик дізнався своє місце серед найкращих боксерів надважкої ваги в історії напередодні реваншу з Дюбуа