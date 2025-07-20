Усик нарвався на жорстку критику бійця Азова – той перерахував зашквари боксера, пов'язані з окупацією Криму Росією
Захисник "Азовсталі" та боєць полку "Азов" Давид "Хімік" Касаткін різко розкритикував Олександра Усика та хайп навколо нього, пригадавши далеко не найкращі вчинки боксера.
Далеко не всі українці були у захваті від перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбуа. Так, Давид Касаткін, відомий під позивним "Хімік", опублікував цілу серію сторіс у своєму Instagram щодо цього.
Почав він з повідомлення: "Пір лицемірів під час чуми". Після цього репостнув допис СБУ із побажанням Олександру Усику перемоги, відповівши на це: "Ні, не вся Україна. До речі, дякую за мотивацію..." Після цього "Хімік" більш розгорнуто аргументував свою позицію, розкритикувавши політичну позицію боксера.
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"На мою сором’язливу думку, щоб відмитися аморальній мр*зоті, через одну з яких і почалася ця війна, в якій було вбито 100 тисяч мирних мешканців у моєму рідному місті (Маріуполі, – прим.), потрібно взяти зброю до рук і піти на війну, а не професійну кар’єру собі будувати та постити Ломаченка до себе у соцмережі". Далі Давид перерахував зашквари Усика, пов'язані як з окупацією Криму, так і російською агресією проти України:
"20 лютого 2014 року російська армія починає захоплення Криму. На пресконференції Усик заявляє: "Крим – це Україна". Влітку 2014 року вся родина Усика отримує російські паспорти в окупованому Криму. 9 жовтня 2014 року Усик разом із кримським сепаратистом Аксьоновим (Гобліном) відкривають боксерський турнір в окупованому Криму.
23 лютого 2015 року, відразу після важких боїв за Дебальцеве, Усик публікує пост із колорадською стрічкою. 8 травня 2015 року дружина Усика Катерина робить пост у соцмережі, де на фото діти в російській військовій формі з ворожою символікою. Серед них – дочка Усика Єлизавета.
3 квітня 2015 року Усик дає інтерв’ю:
– Люди кричать "Слава Україні", а як вони її прославляють? Ніяк. Вони країну лише заганяють у глухий кут.
– У Криму за мене вболівають, по всій Росії у мене дуже багато шанувальників.
– В принципі, я не розділяю наші народи, бо ми слов’яни. Давайте так і будемо говорити – слов’яни.
9 липня 2016 року Усик заявляє: "Крим – це Крим". 22 липня 2018 року Усик їде в Москву, де обіймається з російським боксером Муратом Гассієвим. 2 серпня 2018 року Усик дає велику пресконференцію, де називає Шарія "красунчиком".
Від літа 2018 року Усик активно виступає на підтримку церков Московського патріархату в Україні. 12 грудня 2018 року Усик заявляє, що готовий захищати церкви МП: "Якщо підуть захоплювати Лавру – піду захищати ченців". 15 грудня 2018 року Усик отримує "Орден Іллі Муромця" від Московського Патріархату", – перерахував "Хімік" у дописі.
Завершив Касаткін свої роздуми таким висновком: "Яка у вас всіх коротка пам’ять, як у рибки Дорі (персонаж з мультфільму "У пошуках Немо", яка миттєво все забувала – прим.). І цілковита відсутність критичного мислення. Достатньо просто підіймати український прапор, танцювати гопака і дякувати війську – і все, ти вже не зрадник. І можна навіть публічно підтримувати зрадника Ломаченка, тобі нічого не скажуть, бо ти ж подякував ЗСУ після бою. А завтра Янукович задонатить якійсь бригаді пару мільйонів. Ви теж скажете, що він красавчик і патріот?"
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