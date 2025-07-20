Захисник "Азовсталі" та боєць полку "Азов" Давид "Хімік" Касаткін різко розкритикував Олександра Усика та хайп навколо нього, пригадавши далеко не найкращі вчинки боксера.

Далеко не всі українці були у захваті від перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбуа. Так, Давид Касаткін, відомий під позивним "Хімік", опублікував цілу серію сторіс у своєму Instagram щодо цього.

Почав він з повідомлення: "Пір лицемірів під час чуми". Після цього репостнув допис СБУ із побажанням Олександру Усику перемоги, відповівши на це: "Ні, не вся Україна. До речі, дякую за мотивацію..." Після цього "Хімік" більш розгорнуто аргументував свою позицію, розкритикувавши політичну позицію боксера.

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"На мою сором’язливу думку, щоб відмитися аморальній мр*зоті, через одну з яких і почалася ця війна, в якій було вбито 100 тисяч мирних мешканців у моєму рідному місті (Маріуполі, – прим.), потрібно взяти зброю до рук і піти на війну, а не професійну кар’єру собі будувати та постити Ломаченка до себе у соцмережі". Далі Давид перерахував зашквари Усика, пов'язані як з окупацією Криму, так і російською агресією проти України:

"20 лютого 2014 року російська армія починає захоплення Криму. На пресконференції Усик заявляє: "Крим – це Україна". Влітку 2014 року вся родина Усика отримує російські паспорти в окупованому Криму. 9 жовтня 2014 року Усик разом із кримським сепаратистом Аксьоновим (Гобліном) відкривають боксерський турнір в окупованому Криму.

23 лютого 2015 року, відразу після важких боїв за Дебальцеве, Усик публікує пост із колорадською стрічкою. 8 травня 2015 року дружина Усика Катерина робить пост у соцмережі, де на фото діти в російській військовій формі з ворожою символікою. Серед них – дочка Усика Єлизавета.

3 квітня 2015 року Усик дає інтерв’ю:

– Люди кричать "Слава Україні", а як вони її прославляють? Ніяк. Вони країну лише заганяють у глухий кут.

– У Криму за мене вболівають, по всій Росії у мене дуже багато шанувальників.

– В принципі, я не розділяю наші народи, бо ми слов’яни. Давайте так і будемо говорити – слов’яни.

9 липня 2016 року Усик заявляє: "Крим – це Крим". 22 липня 2018 року Усик їде в Москву, де обіймається з російським боксером Муратом Гассієвим. 2 серпня 2018 року Усик дає велику пресконференцію, де називає Шарія "красунчиком".

Від літа 2018 року Усик активно виступає на підтримку церков Московського патріархату в Україні. 12 грудня 2018 року Усик заявляє, що готовий захищати церкви МП: "Якщо підуть захоплювати Лавру – піду захищати ченців". 15 грудня 2018 року Усик отримує "Орден Іллі Муромця" від Московського Патріархату", – перерахував "Хімік" у дописі.

Завершив Касаткін свої роздуми таким висновком: "Яка у вас всіх коротка пам’ять, як у рибки Дорі (персонаж з мультфільму "У пошуках Немо", яка миттєво все забувала – прим.). І цілковита відсутність критичного мислення. Достатньо просто підіймати український прапор, танцювати гопака і дякувати війську – і все, ти вже не зрадник. І можна навіть публічно підтримувати зрадника Ломаченка, тобі нічого не скажуть, бо ти ж подякував ЗСУ після бою. А завтра Янукович задонатить якійсь бригаді пару мільйонів. Ви теж скажете, що він красавчик і патріот?"

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