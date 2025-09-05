Чинний чемпіон світу у надважкому дивізіоні Олександр Усик є у списку ймовірних суперників британця Ентоні Джошуа.

Промоутер Едді Хірн, якій представляє інтереси Джошуа, заявив, що Ентоні на початку 2026 року має провести так званий "розігрівочний поєдинок", а далі повинен отримати великий бій з кимось із топових боксерів.

"В ідеальному світі суперником буде Тайсон Фьюрі. Але ви знаєте Тайсона – з ним нічого планувати не можна. Тоді це буде хтось з топ-3 супертяжів світу", – розповів Хірн Boxingnews24.

Усик та Джошуа вже двічі зустрічалися – у вересні 2021 року та у жовтні 2022-го. Обидва рази рішенням суддів переміг Усик.

