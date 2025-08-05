Усик може програти лише одному боксеру – тренер здивував ім'ям
Американський тренер мексиканського походження Абель Санчес поділився думками щодо того, хто може завдати поразки Олександру Усику.
"Він дуже розумний боєць, який дозволяв Дюбуа робити деякі речі, тиснув на нього та у підсумку спіймав. Я не хочу чути про те, що слабкий дивізіон, а ось коли бився Мухаммед Алі або Майк Тайсон... Я би навіть не порівнював Усика з Холмсом. Він на піку кар'єри, він побив їх усіх.
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Іншими словами, єдиний боксер, який може побити Усика – це сам Усик. Якщо він не буде вмотивованим, якщо вийде на бій непідготовленим – ви розумієте", – розповів Абель Санчес у інтерв'ю Fight Hub TV.
Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа в п'ятому раунді, вдруге ставши абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. До цього єдиним, кому підкорювалось це досягнення, був Мохаммед Алі.