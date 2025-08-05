"Він дуже розумний боєць, який дозволяв Дюбуа робити деякі речі, тиснув на нього та у підсумку спіймав. Я не хочу чути про те, що слабкий дивізіон, а ось коли бився Мухаммед Алі або Майк Тайсон... Я би навіть не порівнював Усика з Холмсом. Він на піку кар'єри, він побив їх усіх.

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Іншими словами, єдиний боксер, який може побити Усика – це сам Усик. Якщо він не буде вмотивованим, якщо вийде на бій непідготовленим – ви розумієте", – розповів Абель Санчес у інтерв'ю Fight Hub TV.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа в п'ятому раунді, вдруге ставши абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. До цього єдиним, кому підкорювалось це досягнення, був Мохаммед Алі.

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