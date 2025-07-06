Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик пояснив, чому і далі продовжує боксувати.

– Олександре, ти вичистив крузервейт. Ти вичистив хевівейт. Ти двічі переміг Ф’юрі. Двічі переміг Джошуа. Уже перемагав Дюбуа. Чому ти все ще боксуєш?

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– Тому що Бог дає мені можливість – я беру її. Моя ціль – втретє стати абсолютним чемпіоном. Я люблю бокс, я люблю тренування, я люблю важкі тренування.

Хто буде далі – не знаю. Я поговорю з тобою після цього бою. Це моє життя, – розповів Усик у коментарі DAZN Boxing.

Нагадаємо, 19 липня Усик у реванші зустрінеться з Даніелем Дюбуа, який володіє поясом IBF. Переможець бою стане абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.

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