"Я хотів би побачити, як ви відреагуєте на той пропущений удар від Усика і що робитимете після цього. Я радію, що Дюбуа швидко не піднявся на ноги. Якби він продовжив поєдинок, Усик міг відправити його до лікарні. Слідкуйте за тим, що верзете.

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Ви тільки уявіть, Даніель міг отримати травму та потрапити до лікарні з серйозним ушкодженням. Тоді ви кричали б, що він сміливий, адже задовольнив ваші глядацькі апетити. Дякувати Богу, що Дюбуа взагалі повернувся у свій кут у свідомості.

Добре, що мій підопічний може продовжувати роботу в спортзалі. Мені не треба відвідувати його в палаті, це величезна різниця. Саме тому слід стежити за своїми словами", – заявив Дон Чарльз в інтерв'ю для The Ring.

Daniel Dubois’ trainer Don Charles spoke to The Ring on people claiming that Dubois quit against Oleksandr Usyk last Saturday. pic.twitter.com/9EqtmbKZRQ — Ring Magazine (@ringmagazine) July 25, 2025

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