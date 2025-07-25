"Усик міг відправити Дюбуа до лікарні": легендарний тренер пояснив, чому Даніель програв у реванші
Наставник Даніеля Дюбуа, Дон Чарльз заступився за свого підопічного після критики.
"Я хотів би побачити, як ви відреагуєте на той пропущений удар від Усика і що робитимете після цього. Я радію, що Дюбуа швидко не піднявся на ноги. Якби він продовжив поєдинок, Усик міг відправити його до лікарні. Слідкуйте за тим, що верзете.
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Ви тільки уявіть, Даніель міг отримати травму та потрапити до лікарні з серйозним ушкодженням. Тоді ви кричали б, що він сміливий, адже задовольнив ваші глядацькі апетити. Дякувати Богу, що Дюбуа взагалі повернувся у свій кут у свідомості.
Добре, що мій підопічний може продовжувати роботу в спортзалі. Мені не треба відвідувати його в палаті, це величезна різниця. Саме тому слід стежити за своїми словами", – заявив Дон Чарльз в інтерв'ю для The Ring.
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