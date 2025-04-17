"Усик – найкращий суперважковаговик у світі. Він, мабуть, найкращий суперважковаговик нашої епохи, навколо цього більше немає ніяких суперечок. Він дивовижний у тому, що робить.

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Дюбуа був приголомшливим. Я неодноразово скидав його з рахунків, але він повертався і доводив, що я помиляюся. Необхідно дати йому можливість, і в нього є шанси, але Усик уже один раз змусив його здатися. Так чому він не може змусити Дюбуа здатися ще раз?

Зараз Дюбуа перебуває на тій стадії кар'єри, коли він впорався з великими труднощами і став більш впевненим, ніж будь-коли. Але я думаю, що Усик зупинить його з 8-го по 12-й раунд", – поділився Белью в коментарі Bet365.

Нагадаємо, Олександр Усик попередньо може провести бій-реванш з Даніелем Дюбуа 12 липня – переговори перебувають у фінальній стадії. Поєдинок планують провести 12 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.

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