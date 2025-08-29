"Тайсон був найближчим до перемоги над Усиком. Я думаю, що він точно виграв один із тих боїв. Йому повинні були віддати перемогу рішенням суддів. Є багато людей на моїй сторінці, які не згодні зі мною. Багато людей кажуть, що я помиляюся, і таке інше. Усі мають різні думки.

Команда Паркера не чекає на бій з Усиком – українець коментувати ситуацію не захотів

Тайсон, на мою думку, повернеться, і він буде кращим. Але це не моє рішення. Це його рішення та рішення його родини, тому що він сам вирішує. Але він неодноразово говорив про це, і ми говорили про те, з ким він хотів би битися, з ким він не хотів би битися, коли він хотів би битися, коли не хотів.

Наразі він все ще на пенсії, але просто будьте готові. Ми не будемо заглиблюватися в це занадто детально, але згадувалась трилогія з Усиком. Сам Олександр сказав, що хоче завершити свою кар’єру трилогією, і я думаю, що це єдиний вихід, тому що Усику дуже подобається Тайсон, а Тайсону – Усик. Я чув, що він говорив про нього і про те, яка він людина. Він сказав, що якби він мав обрати людину, яка б вивела його з гри, то це був би Олександр Усик", – сказав Браун в інтерв'ю Boxing News.

Нагадаємо, що Тайсон Ф’юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри після двох поспіль поразок від Олександра Усика.

"Єдиний, хто може перемогти Усика": український боксер назвав "суперника", до якого вже готується легенда