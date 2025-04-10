Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у першій важкій вазі Хільберто Рамірес (47-1, 30 КО) не приховує своїх амбіцій.

"Мені байдуже, з ким битися. Усик, Опетая – можу провести бій з будь-яким суперником. Я чемпіон і хочу бути найкращим.

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Гадаю, з Усиком я б бився в супертяжах. Ми обидва шульги, маємо схожі габарити та рухи на рингу, тому фанати побачать цікавий бій. Обом буде важко", – заявив Рамірес в коментарі ESNEWS.

Додамо, що 33-річний мексиканець у червні захищатиме свої пояси проти кубинця Юніеля Дортікоса. Усик наразі офіційно не підтвердив наступний бій, але попередив, що планує завершити кар'єру в 40 років.