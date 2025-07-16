Олександр Усик і Даніель Дюбуа показали в незвичайному місці свою готовність до реваншу.

Чинний чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC і IBO в суперважкому дивізіоні Олександр Усик (23-0, 14 КО) і володар пояса IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) стали учасниками публічного тренування напередодні другого очного бою.

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Воно було проведено в торговому центрі Boxpark, який розташований біля стадіону Вемблі, де відбудеться реванш. Незвичайність місця для проведення тренування обумовлена тим, що Boxpark побудований зі старих переобладнаних морських контейнерів.

Першим на рингу з'явився Дюбуа. Він показав відпрацювання ударів "проти тіні". Далі була черга Усика. Українець спочатку працював без тренера, а потім показав відпрацювання ударів разом із Єгором Голубом.

Тренування Усик провів у футболці з написом "Free Azovstal Defenders". По завершенні заняття Олександр кілька хвилин позував у ній перед фото- і відеокамерами.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться в Лондоні ввечері 19 липня. Боксери розіграють титул абсолютного чемпіона світу в суперважкому дивізіоні.

Looking to cause ????? @DynamiteDubois has the full backing of the Capital as he aims to claim the crown



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Mr. AURA himself @usykaa is in the ring

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Buy Usyk vs Dubois 2 NOW HERE --> https://t.co/FoiaUucafv#UsykDubois2 | July 19 | Live exclusively on DAZN pic.twitter.com/eeYnydDGmQ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 16, 2025

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