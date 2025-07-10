Усик і Дюбуа показали у всій красі, в якому стані підходять до бою – хто більша машина (ФОТО)
Даніель Дюбуа та Олександр Усик активно готуються до реваншу.
Другий бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа відбудеться уже 19 липня. До матчу залишилось менше ніж 10 днів, а боксери у соцмережах синхронно показали свою фізичну форму перед боєм.
Екс-чемпіон світу озвучив свій результат реваншу Усик – Дюбуа і назвав імовірного чергового суперника українця
"Заглиблений. Зосереджений. Готовий", – написав Дюбуа під своєю фотографією зі спортивного залу.
"Тиску не існує, коли його створюєш ти", – підписав власне зображення Олександр Усик.
Нагадаємо, що у першому матчі між боксерами 26 серпня 2023 року переміг Олександр Усик, нокаутувавши Дюбуа в 9 раунді.
Усик дізнався своє місце серед найкращих боксерів надважкої ваги в історії напередодні реваншу з Дюбуа