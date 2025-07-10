Даніель Дюбуа та Олександр Усик активно готуються до реваншу.

Другий бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа відбудеться уже 19 липня. До матчу залишилось менше ніж 10 днів, а боксери у соцмережах синхронно показали свою фізичну форму перед боєм.

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"Заглиблений. Зосереджений. Готовий", – написав Дюбуа під своєю фотографією зі спортивного залу.

"Тиску не існує, коли його створюєш ти", – підписав власне зображення Олександр Усик.

Нагадаємо, що у першому матчі між боксерами 26 серпня 2023 року переміг Олександр Усик, нокаутувавши Дюбуа в 9 раунді.

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